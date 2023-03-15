Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilik Açıkladı!

Şanlıurfa’da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Sivas ve Kilis için turuncu kodlu uyarıda bulundu. 'Turuncu uyarı' açıklaması sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı olduğu aktarıldı. Birçok kişi internette "Yarın Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okullar kapalı mı?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’da okulların tatil edildiğine yönelik Valilik'ten açıklama geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan son yaptığı açıklamada "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." dedi.

16 MART 2023 PERŞEMBE ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAPALI MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceği ifade edildi.

Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği konusunda bir açıklama geldi. Buna göre Şanlıurfa'da 16 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün daha ara verilecek.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."



