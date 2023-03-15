HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilik Açıkladı!

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilik Açıkladı!

15.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da okullar tatil mi? Şanlıurfalılar, Meteoroloji'den yapılan turuncu kodlu uyarının ardından arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Hava durumu ile ilgili veriler yayımlandı. Öte yandan şiddetli sağanak yağış sürüyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan yeni açıklama geldi. Peki, yarın Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okullar kapalı mı? İşte ayrıntılar...

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okul var mı? Valilik Açıkladı!

Şanlıurfa’da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Sivas ve Kilis için turuncu kodlu uyarıda bulundu. 'Turuncu uyarı' açıklaması sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı olduğu aktarıldı. Birçok kişi internette "Yarın Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Şanlıurfa'da okullar kapalı mı?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’da okulların tatil edildiğine yönelik Valilik'ten açıklama geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan son yaptığı açıklamada "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." dedi.

16 MART 2023 PERŞEMBE ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAPALI MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceği ifade edildi.

Şanlıurfa'da okulların tatil edildiği konusunda bir açıklama geldi. Buna göre Şanlıurfa'da 16 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün daha ara verilecek.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?
Ortalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştuOrtalığı karıştıran 'anket' iddiası! Aradaki fark gündem olmuştu
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Kamu işçisi için zam pazarlığı: Talepler Bakanlığa iletildi: Yüzde 45+15...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na '14 Mayıs' mesajı: EYT'yi hatırlattı!

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Sele kapıldığı sırada güç bela elini kaldırıp yardım istedi ama...

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Fiyat performans ürünü airfryerda kısa süreliğine 300 TL indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Herschel bel çantasında 2432 TL'lik büyük indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.