Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanında yaşanan protesto sırasında iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Çocuk şubeleri ve diğer polis merkezlerince haklarında bu yıl çeşitli suçlardan işlem yapılıp adli mercilerce serbest kalan 639 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edilmişti.
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