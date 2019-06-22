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Şanlıurfa merkezli 26 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 114 şüpheliden 98'i tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 26 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 114 zanlıdan 98'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Konya, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 26 ildeki 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 114 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 57 cep telefonu, 42 SIM kartı, dizüstü bilgisayar, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, banka kartları ve SIM kart blokları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakale Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 98'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapmasında, mağdurların toplam 11 milyon 430 bin 350 lirasının, dolandırıcıların eline geçmesinin önlendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale dolandırıcılık Emniyet Şanlıurfa TELEFON

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