Şanlıurfa turizmde hedef büyüttü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bu yıl için belirledikleri 1 milyon turist hedefini geçtiklerini, 2019'da hedeflerinin 2 milyon turist olduğunu belirtti.

Çiftçi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük Eylem Planı"nda Göbeklitepe'nin de yer aldığını anımsattı.

Turizm alanında yürüttükleri çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Çiftçi, "Bölgenin tanıtılması, esnafın daha iyi iş yapması, sektörden kazanç sağlaması herkesin yüzünü güldürüyor. Tabii Şanlıurfa turizm açısından zengin bir yer. Bir inanç, arkeoloji merkezi, kültürel varlıklar, müzik, sanat gibi birçok yönden zengin bir kent." dedi.

Balıklıgöl'de bir araya geldiği turistlerin çok mutlu olduğunu ifade eden Çiftçi, ziyaretçilerin en çok Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Harran'ı görmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Çiftçi, kentte bu yıl yaşanan turist yoğunluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: