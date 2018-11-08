Şanlıurfa'da 4 kilo metamfetamin geçirildi: 2 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında 4 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyonu durdurdu. Arama yapılan kamyonun kasasında 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyonda bulunan ismini açıklamayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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