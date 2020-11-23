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  4. Şanlıurfa’da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

23.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 600 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin durdurarak arama yaptığı bir tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa’da polisin durdurarak arama yaptığı bir tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da polis ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak aram yaptı. Özel eğitmli polis köpeği ile il yapılan aramada tırın dorsesinde boş meyve kasaları arasına gizlenmiş 26 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun esrardan 20 kat daha etkili olduğu ve piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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