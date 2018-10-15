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Şanlıurfa'da 8. kattan düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 8. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da 8. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü.

Merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'nde 3 yaşındaki Hiranur Çiftçi, bir apartmanın 8. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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karaköprü ölüm Şanlıurfa yüksekten düşme

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