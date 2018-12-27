HABER

ŞANLIURFA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmazken, 5 araç hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonda aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı LPG tankerinin üzerine çöktü. Çökme sonucu tankerde patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından çalışanlar ve çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre patlamada ölen yada yada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda bulunan 5 araç hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
-----------
İstasyondaki yangın
Ekiplerin müdahalesi
Detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,(DHA)

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Etiyopya asıllı öğretmen, MHP'ye üye olduEtiyopya asıllı öğretmen, MHP'ye üye oldu
GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiasıGÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.