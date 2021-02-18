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  4. Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

18.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde yer alan Mağaralar mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi’nde yer alan Mağaralar mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine mermi, taş ve sopa darbeleriyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybederken, diğerleri hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan İsa Kama (53) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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