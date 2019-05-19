HABER

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir polisin şehit edilmesi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları buruk geçti.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir polisin şehit edilmesi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları buruk geçti.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dün Halfeti ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin şehit olması nedeniyle törenlerde müzik ve çalgılı etkinlikler iptal edildi. Törende yapılan konuşmalarda şehit Kayadibi’ne rahmet okunarak, ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Buruk havada kutlanan 19 Mayıs, öğrencilerin karate ve wushu gösterileri ile son buldu.
Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, törende yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönülle dolaşmasının 100. yıl dönümü, o gün Samsun’un vatansever insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlikte gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” ifadelerini kulandı.
Konuşmaların ardından karate ve wushu gösterilerinde dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler takdim edilmesiyle program son buldu. Milli Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa’da buruk 19 Mayıs kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'den kahreden haber!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.