HABER

Şanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençler, davul zurna eşliğinde halay çekilerek uğurlanıyor.

Şanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlaması

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençler, davul zurna eşliğinde halay çekilerek uğurlanıyor.
Şanlıurfa ve ilçelerinde 1999/2 tertip olarak silah altına alınacak gençler için şehirler arası otobüs terminalinde yüzlerce kişinin katılımıyla uğurlama törenleri düzenleniyor. Yakınlarını uğurlamak için kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçeler ile kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar, otobüslerin hareket saatine kadar terminal alanında davul zurna eşliğinde halay çekip, zılgıt çekerek askerlerini uğurluyorlar. Otobüslerin çevresinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarca omuzlara alınan askerler, yakınlarıyla vedalaştıktan sonra 'En büyük asker bizim asker' sloganları eşliğinde vatani görevlerini yapacakları acemi birliklerine gönderiliyor. Renkli görüntülerin yaşandığı uğurlama töreninde çocuklarıyla vedalaşan ailelerin gözyaşı döküp duygulandıkları görüldü. Uğurlama töreninde yaşanan yoğunluk için polis güvenlik tedbirlerini artırdı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlamasıŞanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlamasıŞanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlamasıŞanlıurfa'da davul- zurnalı asker uğurlaması

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
KARTAL'DAKİ ÇÖP KUTUSUNDAKİ YANGINDA ETRAFA YAYILAN KOKU PANİĞE NEDEN OLDUKARTAL'DAKİ ÇÖP KUTUSUNDAKİ YANGINDA ETRAFA YAYILAN KOKU PANİĞE NEDEN OLDU
Canan Karatay: Çaya tereyağı koyunCanan Karatay: Çaya tereyağı koyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.