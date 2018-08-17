Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren baba ve oğlu boğuldu.
Fahri Kıran ile oğlu Erkan, balık avlamak için Nasrettin Mahallesi'nden geçen Fırat Nehri kıyısına gitti.
Baba ile oğlunun geç saatlere kadar eve dönmemeleri üzerine yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sualtı polis ekiplerince nehirde yapılan aramada Fahri ve Erkan Kıran'ın cesedine ulaşıldı.
Boğuldukları belirlenen baba ile oğlunun cenazeleri, Hilvan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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