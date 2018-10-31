Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, turizmde gelecek yılı "Göbeklitepe Yılı" ilan etmek istediklerini açıklaması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin, Dünya Miras Listesi'ne alınması sayesinde, bölgede bu yıl turizmde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin son derece olumlu bir karar olduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, Şanlıurfa ve bölgemiz için olumlu yönde gelişmedir. Göbeklitepe'nin UNESCO asıl listesine girmesi, uluslararası ve yurt içinde büyük bir heyecan oluşturmuştu. Bu sayede birçok turist buraya gelmek için rezervasyon yaptı. Şanlıurfa'da şu anda da yoğun bir ziyaretçi durumu söz konusu. Eylül ve ekimde neredeyse 2014 yılındaki yüksek verilere ulaştık. Önceki yıllarda, kasım ayında fazla bir turizm hareketi olmazdı ama bu yıl aynı ayda yoğun bir hareketlilik olacağını, gelen rezervasyonlardan biliyoruz. Bu yılki turizm hareketliliği 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle taçlanacaktır. Bu çalışmalardan dolayı Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz."