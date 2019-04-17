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Şanlıurfa'da halk otobüsünde "yangın tüpü" paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yolculardan birinin yanlışlıkla açtığı yangın söndürme tüpünden püsküren kimyasal madde, otobüstekilere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da halk otobüsünde bir yolcunun yangın söndürme tüpünü açması paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Haliliye-Karaköprü hattında çalışan halk otobüsünde bir yolcu yanlışlıkla yangın tüpünü açtı.

Tüpteki kimyasalın püskürerek otobüsü kaplaması üzerine zor anlar yaşayan yolcular, sürücünün aracı durdurmasının ardından kendilerini dışarı attı.

Bir süre burada bekleyen vatandaşlar, daha sonra başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.

Yolcuların otobüsteki bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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