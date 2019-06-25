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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İ.Y'nin kullandığı 63 BGU 671 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Uğurlu Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış'a (24) çarptı.

Ağır yaralanan Elalmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Elalmış'ın bugün izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.

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Halil Elalmış işçi Kaza ölüm Şanlıurfa

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