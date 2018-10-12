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Şanlıurfa'da saman yüklü tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 23:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da saman yüklü tır yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü tır, yandı.

Siverek-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde, Mehmet Şirin Çetintaş'ın kullandığı 21 TB 879 plakalı saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracının kasasında duman çıktığını fark eden Çetintaş, yol kenarına park ederek, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olayın bildirilmesi üzerine Şanlıurfa, Siverek ve Diyarbakır'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaklaşık 30 ton saman, zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye saman yüklü TIR Siverek Şanlıurfa yangın

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