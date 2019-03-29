Şanlıurfa'da terör propagandasına 14 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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