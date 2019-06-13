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Şanlıurfa’da veresiye güvercinlere kefil isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da güvercin satıcısı Mustafa Ballı, parası olmayınca veresiye kuş almak isteyenlerden maaş bordrosu ve memur kefil istiyor.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da güvercin satıcısı Mustafa Ballı, parası olmayınca veresiye kuş almak isteyenlerden maaş bordrosu ve memur kefil istiyor. Kentte kuş tutkunlarının buluştuğu adres olarak bulunan Kuşçu Pazarı'nda işyeri bulunan Mustafa Ballı, zaman zaman güvercinleri açık artırma usulü ihaleye çıkarıyor. Güvercin tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği işyerinde bulunan bazılarının fiyatları on binlerce lira olan kuşları almak isteyen bazı kişiler yeterli parası olmayınca veresiye yöntemine başvuruyor. Mustafa Ballı da veresiye sorununun önüne geçmek için yeni bir dönem başlattı. Mustafa Ballı, işyerindeki kuş raflarının üzerine veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istendiğini ifade eden uyarı yazısı astı. Ballı, bunun yanı sıra, güvercin almak isteyenlerden alkol ve sigara içmeme şartı da aradığını duyurdu. Kuşçu Pazarı'nda cinsi ve özelliğine göre bir araba değerinde olan güvercinleri veresiye satmak istemeyen Ballı, "Şanlıurfa'da güvercin tutkunlarının sayısı oldukça fazladır. Güvercin almak isteyenler paraları olmadığı zaman veresiye almak istiyor. Biz veresiye vermek istemiyoruz ama gelen müşteriler bu konuda oldukça ısrar ediyor. Veresiye satışın önüne geçebilmek için böyle bir yönteme başvurdum. Uyarının ardından veresiye güvercin isteyen çıkmadı" dedi.

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