Şanlıurfa'daki terör operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, haklarında arama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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