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Şanlıurfa'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, haklarında arama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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gözaltı Şanlıurfa terör operasyonu Viranşehir

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