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  4. Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa’daki terör operasyonunda 1 tutuklama

01.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 26 Ocak’ta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 26 Ocak’ta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların gözaltına alındığı operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirilmişti.

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