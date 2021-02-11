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Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor

11.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor

Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarındaki Örencik Mahallesi’nde toprağa yerleştirilmiş halde bulunan ve Milli Uzay Programının tanıtım çalışması öncesi kaldırılan metal blok nedeniyle mahalle sakinleri tanıtım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederken, metal blokun yeniden geri getirilmesini istedi.

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok merak konusu olmuş, kaldırılınca da vatandaşların merakı daha da artmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay’ı gör" ifadesi yazılı metal blokun sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşma sırasında çözüldü. Metal blokun, Türkiye’nin Milli Uzay Programı tanıtımının parçası olduğunun anlaşılması Örencik Mahallesi sakinlerini sevindirdi.

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Blokun konulduğu mahalle sakinlerinden Abdullah Komşul, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Komşul, “Cumhurbaşkanımızın bizim köyü seçmesi, yani buraya bu metal bloğun gönderilmesi ve dikilmesi bizi onurlandırmıştır, teşekkür ediyoruz. Göbeklitepe’nin burada bulunması vesilesiyle ilgi çekmiştir. Gerçekten 3-4 gün içerisinde biz de baya metal bloğa alışmış olduk, çok sevdik. Yani daha doğrusu ilgi odağı oldu. Her yerden insanlar geldiler, basın geldi. Şimdi sabah uyandığımızda oraya bakıyoruz o bloğun olduğu yere, görmeyince de gerçekten üzüldük. Biraz yani keşke orada kalmış olsaydı bu sayede de buraya yetkililer ilgililer de gelip gittiler. Valimiz de teşrif ettiler. Buraya hatta köyümüzün bazı sıkıntıları var, onları da yerinde gördüler bize bazı şeylerin sözü de verildi. Yani köy içi yollarının yapılması, gençler için bir halı sahanın yapılması gibi bazı vaatlerde bulundular. Biz de bundan çok memnunuz. İnşallah bunlar da gerçekleşir. Keşke metal blok burada dursaydı, böyle turistik amaçlı yerinde kalsaydı, böyle gerekiyormuş yine de biz teşekkür ederiz. Yani bir hatıra olarak kalır orada çünkü anladığımız kadarıyla uzay programı ile ilgili bir tanıtım amacıyla konulmuştu. Buraya o bir semboldür o sembolün burada kalmasını arzu ederiz. Keşke geri yerine konulsa daha güzel bir şekilde monte edilse biz bunu isteriz” dedi.
Göbeklitepe’nin tarlasında keşfi yapılan mahalle sakinlerinden Mahmut Yıldız, hem Göebklitepe’nin hem de Örencik Mahallesi’nin tanıtımına katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Yıldız, metal blokun simge haline geldiğini belirterek, tekrar uygun bir noktaya dikilmesini istedi.

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Metal blokun tarlasına yerleştirildiği mahalle sakini Fuat Demirdil de metal blokun tarlasına geri konulmasını istedi. Demirdil, “Metal blok benim tarlamda bulunmuştu. Blok sayesinde bizim köy ziyaretçi akınına uğradı. Keşke yerine tekrar konulsa bizim için iyi olur. Biz çok alışmıştık” ifadelerini kullandı.

İHA

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