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Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:36 | Son Güncelleme

Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar Şanlıurfa

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