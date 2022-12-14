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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

14.12.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yapılacak olan çekiliş 20.00'da başlayacak. Peki Şans Topu oyunu nedir, nasıl oynanır, kimler oynayabilir? İşte Şans Topu çekilişi ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba ve Pazar günleri yapılıyor. 11 Aralık Pazar günü yapılan çekiliş sonucunda 5+1 bilen 1 kişi çıkmıştı. 5+1 bilen tek kişi toplamda 666.705,35 ₺ büyük para ödülünün sahibi oldu.

ŞANS TOPU 14 ARALIK SONUÇLARI AÇIKLANDI!

şans topu

Her hafta haftanın iki günü yapılan Şans Topu çekilişinde bu akşamın sonucu oldukça merak ediliyor. Bu hafatnın ilk çekilişi bu akşam 20.00'da yapılacak. Çekilişi izlemek için alttaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

Geçtiğimiz hafta 5+1 bilen kişi 666.705,35 ₺ para ödülünün tek başına sahibi olmuştu. Umutların daha da artmasına sebep olan bu çekiliş sonrasında kullanıcılar Şans Topu'na yoğunlaşmış durumda. Çekilişe katılabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkes Şans Topu çekilişine katılabilir.

İşte kazanan numaralar;
4-6-24-26-29-8

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon oluşturabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak da oyun oynayabilirsin.

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek bir kolon oluşturmanız gerekiyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numaradan birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numaradan da ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığınız her kolonda çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru bilirseniz ikramiye kazanıyorsunuz. İkramiye tutarı tutturduğunuz sayıya orantılı olarak artar veya azalır.

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