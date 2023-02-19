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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Şans Topu bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

19.02.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte Milli Piyango ile 19 Şubat 2023 Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2023 Şans Topu bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla beklendi. Herkesin merakla beklediği çekilişte neler yaşandı merak edildi. Şans Topu sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte çekilişe dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş saat 20.00'de yapıldı. Milli Piyango'nun sitesinden Şans Topu çekilişi canlı izlenebildi. Ayrıca tüm çekilişler Youtube kanalından da takip edilebiliyor.
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

7-21-25-27-33-13

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.
1-mfEy
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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