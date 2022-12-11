Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte. Her hafta çarşamba ve pazar günleri olarak haftada iki çekilişin yapıldığı şans oyununda bu akşam haftanın son talihlileri belli olacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

Şans Topu 11 Aralık çekilişi bu akşam 20.00'da Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı yayınlanacak. Çekilişi ve sonuçlarını aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmakta. Küredeki 34 numaradan 5 tane, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Tek kolon veya daha fazla oynanabilir.Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Web sitesinden oynarken kolondaki sayıları isterseniz kendiniz seçebilir isterseniz de sistemin rastgele seçmesine izin verebilirsiniz. Rastgele seçim için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile Şans Topu kuponu oluşturulur. Oynanan her kolondan çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edebilirseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 5+1 bilen ise Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüştürülüyor.

