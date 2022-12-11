HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

11.12.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. 11 Aralık Şans Topu çekiliş ekranı akşam saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri yapılmakta. Peki meraklısının oldukça fazla olduğu bu şans oyununun çekilişi ne zaman? Saat kaçta yapılıyor? İşte detaylar...

Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenmekte. Her hafta çarşamba ve pazar günleri olarak haftada iki çekilişin yapıldığı şans oyununda bu akşam haftanın son talihlileri belli olacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

Şans Topu 11 Aralık çekilişi bu akşam 20.00'da Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı yayınlanacak. Çekilişi ve sonuçlarını aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

şans topu

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmakta. Küredeki 34 numaradan 5 tane, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Tek kolon veya daha fazla oynanabilir.Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Web sitesinden oynarken kolondaki sayıları isterseniz kendiniz seçebilir isterseniz de sistemin rastgele seçmesine izin verebilirsiniz. Rastgele seçim için kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile Şans Topu kuponu oluşturulur. Oynanan her kolondan çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edebilirseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 5+1 bilen ise Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüştürülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu! İşte kazananlar"Oyun dünyasının Oscarları" sahiplerini buldu! İşte kazananlar
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
Anahtar Kelimeler:
şans topu şans topu çekiliş sonuçları şans topu çekilişi

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!

EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.