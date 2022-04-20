Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? İşte sonuç sorgulama ekranı!

20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz pazar günü yapılmıştı. Peki Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? Detaylar haberimizde...

20 NİSAN ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleştirilen Şans Topu'nun 20 Nisan Çarşamba günkü çekilişi saat 20.30'da yapıldı.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

Şans Topu çekilişinin 20 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

08 - 12 - 21 - 23 - 31 + 12 (JOKER)

20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MERAK EDENLER İÇİN

17 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

17 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

3 - 21 - 23 - 25 - 34 - 11

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

