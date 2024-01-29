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  4. Santa Maria Kilisesi saldırısında 3. DEAŞ'lının izine rastlandı: Yabancı uyruklu plaka bağlantısı! Tuncer Cihan'a suikast iddiasına yakınlarından yanıt

Santa Maria Kilisesi saldırısında 3. DEAŞ'lının izine rastlandı: Yabancı uyruklu plaka bağlantısı! Tuncer Cihan'a suikast iddiasına yakınlarından yanıt

29.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki kilise saldırısının sır perdesi aralanıyor. DEAŞ'lı olduğu değerlendirilen maskeli 2 kişi dün Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında girip Tuncer Cihan'ı öldürmüştü. Akşam saatlerinde yakalanan 2 katil zanlısının yeni görüntüsü ortaya çıktı, böylece 3. DEAŞ'lının izine rastlandı. Saldırıda yaşamını yitiren Cihan'ın yakınları ise 'suikast' iddiasına yanıt verdi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında 3. DEAŞ'lının izine rastlandı: Yabancı uyruklu plaka bağlantısı! Tuncer Cihan'a suikast iddiasına yakınlarından yanıt

Türkiye'nin konuştuğu kilise saldırısında gün yüzüne çıkan yeni detaylar olayın perde arkasını araladı. Öğlene doğru Santa Maria Kilisesi'ne baskın gerçekleştiren saldırganlar Tuncer Cihan'ı öldürürken kilise cemaatinin panik yaşadığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdiyse biri Tacik, diğeri Rus uyruklu olduğu belirlenen kişilerin olay öncesine ait maskesiz görüntüsü paylaşıldı.

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PAZAR AYİNİNDE CAN ALDILAR

Dün saat 11.40 sularında pazar ayini gerçekleştirilirken Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne gelen saldırganlar ateş açmıştı. DHA'nın aktardığına göre; Tuncer Cihan'ın yaşamını yitirdiği saldırının görüntülerinde saldırganlardan birinin kendisinden hemen önce kiliseye giren kişinin başına silahla vurduğu, ardından ikisinin de kaçtığı görülüyordu.

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SALDIRI SONRASI 30 ADRESE BASKIN YAPILDI

Saldırı sonrası ekipler hızla teyakkuz haline geçti, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırganlar gece saatlerinde yakalandı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kameralar karşısına geçerek şunları kaydetti:

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"Bugün Sarıyer'de kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saldırı sonrası emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi, 47 kişi gözaltına alındı. Saat 22.00'de yapılan baskında katil zanlıları yakalandı.

İKİSİ DE YABANCI UYRUKLU

Saldırganlardan biri Tacikistanlı, diğeri de Rus uyruklu, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunu değerlendiriyoruz."

KATİLLER 'DEAŞ' ARACIYLA GELDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması üzerine olayın terör örgütü DEAŞ'la bir bağlantısı daha ortaya çıktı. Gazeteci Levent Kemal, saldırganların kiliseye gelirken araçla seyir halinde olduğu anın görüntüsünü paylaştı.

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YABANCI UYRUKLU PLAKA

Kiliseye saldırırken yüzleri kar maskeli olan saldırganların araçta yüzleri açık halde görülüyor. Ayrıca aracın plakasının Polonya'ya ait olduğu görülüyor.

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3. DEAŞ'LININ İZİNE RASTLANDI

Yine Levent Kemal'in paylaşımına göre kullanılan araç bir başka yabancı uyruklu DEAŞ üyesine ait.

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HUSUMETLİSİ VAR MIYDI? YAKINLARI YANITLADI

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın yakınları da konuştu. Cihan'ın amcası olduğunu belirten Çağın Cihan, "Hiçbir şekilde politikayla hiçbir kişiyle kötü bir şey yapmadı. Oraya sadece ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi" dedi. "Husumetlisi var mıydı" sorularına olmadığını söyleyen Cihan, "Masum, sade biriydi, basit biriydi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Hiçbir şekilde suikast falan değil, kader" diye konuştu. Amcasının çocuğu olmadığını, Alibeyköy'de annesiyle yaşadığını, hafif zihinsel engelli olduğunu belirtti.

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"MELEK GİBİ BİRİYDİ"

Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Kilisenin kapısının kilitli olduğunu gördüm. Fakat o saat kapalı olmamalı, ayin bitmeden kilisenin kapısı kapanmaz genelde, hatta ayinden sonra bile uzun süre açık bırakılır. Netice itibariyle çok şaşırdık, arkadaşımla beraber girdik. Kapıyı tıktıkladık, bir daha tıktıkladık sonra rahip açtı kapıyı. Fakat beti benzi atmış, 'Çabuk girin içeri falan' dedi. Çok pırıl pırıl bir kişiydi. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi. Düzenli gelirdi, hafta içi pek görmezdik ama hafta sonları gelirdi. Pazardan pazara gelirler, ayinden sonra bir çay kahve içeriz, ayaküstü bir sohbet ederiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer DEAŞ kilise santa maria
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