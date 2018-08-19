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Şantaj şüphelileri suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kendilerini narkotik polisi olarak tanıtıp 65 yaşındaki M.Ş.K'ye şantaj yaparak 50 bin lira istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kendilerini narkotik polisi olarak tanıtıp 65 yaşındaki M.Ş.K'ye şantaj yaparak 50 bin lira istedikleri gerekçesiyle suçüstü yakalanan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emekli M.Ş.K, kendisini narkotik polisi olarak tanıtarak arayan iki kişinin "Senin bizde cinsel içerikli videon var. Bize 50 bin lira getirirsen görüntüleri sana vereceğiz." diyerek şantaj yaptığını belirterek, polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, M.Ş.K'den kendisine şantaj yapanlarla randevulaşmasını istedi. M.Ş.K. şüphelilere, belirtilen parayı vereceğini söyleyerek Fatih Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir adreste randevu ayarladı. Para alışverişi sağlandığı sırada Gasp Büro ekipleri iki sahte polisi gözaltına aldı.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede, M.Ş.K'ye ait olduğu ileri sürülen cinsel içerikli görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin geldiği araçta yapılan aramalarda, polis telsizi, kelepçe de ele geçirildi.

"Tehdit ve yaralama" suçlarından kaydı bulunan Bülent Ö. ile "kumar oynamaya yer temin etmek ve mühür bozmak" suçlarından kaydının olduğu belirlenen Türker G. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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