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Şantajda istediği parada her geçen gün zam yaptı! Sosyal medyada görüntülü konuşma isteğine yanıt verdi... 'Bir baktım uygunsuz bir hale geçti' 800 euroluk tehdit

05.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir adam, sosyal medya hesabına gelen arkadaşlık isteğini kabul etmesinin ardından peş peşe akılalmaz olaylar yaşadı ve nihayetinde şantaj tuzağına düştü. Arkadaş olduğu kadın görüntülü aradı, sonrasında kadın uygunsuz hale geçince o görüntüyle adamı tehdit etmeye başladı. Adam kadının, "Bu görüntü bana yeter, montaj yaptıracağım" dediğini söylerken başta 300 euro istediğini sonra zam yaptığını ve 800 euro istediğini anlattı.

Şantajda istediği parada her geçen gün zam yaptı! Sosyal medyada görüntülü konuşma isteğine yanıt verdi... 'Bir baktım uygunsuz bir hale geçti' 800 euroluk tehdit

Akılalmaz şantaj olayının ayrıntıları şoke etti. Bir adam, sosyal medyadan arkadaş olduğu kadınla önce görüntülü konuştu, sonra da şantaj tuzağına düştü. 'Görüntünü montajlayacağım ve arkadaşlarına göndereceğim' diyen kadın o adamı işte böyle tehdit etti...

"BİR BAKTIM UYGUNSUZ BİR HALE GEÇTİ"

Show Haber'de yer alan habere göre; olayı anlatan adam "Bana bir arkadaşlık isteği göndermiş Facebook'tan. Onay verir vermez hemen 'Merhaba nasılsınız iyi misiniz?' yazdı. Gayet böyle efendi, hanımefendiydi. 'İlle görüntülü arayalım' dedi. Bir baktım uygunsuz bir hale geçti. 'Bu görüntü bana yeter, bundan sonrasını sen düşün' dedi." ifadelerini kullandı.

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"MONTAJ YAPTIRACAĞIM"

Sosyal medyadan bir kadınla arkadaş olan adam, sonra görüntülü konuştu ama tehditlerin ardı arkası kesilmedi ve şantaj mağduru oldu. Adam kadının 'Ben photoshop'ta gerekli çalışmaları yaptıracağım, montaj yaptıracağım' dediğini söyledi.

800 EURO İSTEDİ

Sosyal medyada arkadaş olduğu kadın 800 euro istedi. Olayı anlatmaya devam eden adam, "Sırf sadece görüntülü görüştük diye. Görüntülü görüşmemizi kaydetmiş, şantaj yapıyor" şeklinde konuştu.

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"BÜTÜN AKRABALARINI TESPİT ETTİM, HEPSİNE GÖNDERECEĞİM"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, nasıl tehdit edildiğini de anlattı. Coşkunyürek, "Bak sana yarın öğlene kadar süre veriyorum, gönderdin gönderdin, göndermedin... Videolarını, bütün akrabalarını tespit ettim, onların hepsine tek tek göndereceğim" şeklinde tehdit edildiğini anlattı.

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"ERTESİ GÜN YİNE ZAM YAPTI"

Yani ne olduysa görüntülü konuşmadan sonra oldu, o kadın şantaj yapmaya başladı. 'Elimde videon var, 300 euro göndermen lazım' dedi. Kadının istediği para da her geçen gün arttı. Coşkunyürek bu durumu da "Zam yaptı, 'yarın 500 euro olarak gönder' dedi, ertesi gün yine zam yaptı, '800 euro olur' dedi." sözleriyle anlattı.

"UYGUNSUZ HAREKETE GEÇER GEÇMEZ BEN ZATEN KAPATTIM, İŞTE O SANİYEYİ KULLANIYOR DEMEK Kİ"

Görüntülü konuşmanın detaylarını da anlatan Coşkunyürek, "Sadece o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Netice itibarıyla bir uygunsuz harekete geçti, geçer geçmez ben zaten kapattım. O işte o saniyeyi alıyor kullanıyor demek ki, kullanacak." dedi. Avukatıyla görüşen Coşkunyürek, suç duyurusu için hazırlık yapıyor.

"BUNLAR ANLADIĞIM KADARIYLA BÜYÜK BİR ÇETE, PARAYI BULGARİSTAN'A İSTİYOR"

Ardından Coşkunyürek, "Bunlar benim anladığım kadarıyla büyük bir çete. Parayı Bulgaristan'a istiyor" dedi. Coşkunyürek sosyal medya kullanıcılarını da uyardı ve "Benim bir çekinecek tarafım yok, ben eşime de söyledim bu durumu, anlattım. O da emin benden, ben de kendimden emin olduğum için şantajcılara geçiş yok" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şantaj Tehdit

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