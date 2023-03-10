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Şap hastalığı kaç günde geçer, nedir? Hayvan pazarları kapatıldı mı? Bakan Kirişci'den kritik açıklama!

10.03.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şap hastalığı ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Son günlerde ülkemizde büyükbaş hayvanlarda rastlanan hastalık, hayvancılık yapan vatandaşları oldukça zor duruma sokuyor.

Şap hastalığı kaç günde geçer, nedir? Hayvan pazarları kapatıldı mı? Bakan Kirişci'den kritik açıklama!

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığını önlemek için yeni kararlar aldığını açıkladı. İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde hayvan hareketliliğinin durdurulduğu bildirildi. Açıklama sonrasında vatandaşlar şap hastalığı belirtileri ve hayvan pazarlarının durumunu araştırmaya başladı. İşte o açıklamalar...

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır.

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Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.

ŞAP HASTALIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Şap virüsü, sığır derisi ve kıllarda 4 hafta, sütte 9 gün, ayakkabılarda 3 ay, sıvı hayvan dışkısında 6 ay, samanda 3 ay, toprakta 4 hafta, kuru otlarda ve danelerde 5 ay, idrarda 40 gün,
sineklerde 70 gün hastalık yapma gücünü korur.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dışarıdan yeni satın alınan hayvanların 21 gün süreyle karantinaya alınmaları hastalıksız olduğu tespit edilenlerin sürüye dahil edilmeleri ve sevk edilecek hayvanlara en az 15 Gün öncesinden mutlaka aşı yaptırılması gerekir.

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI MI?

Türkiye’nin farklı illerinde hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

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Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklanırken Erzurum’da da Avrupa’nın en büyük hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarında da sıkı önlemler alınıyor. Erzurum’dan diğer illere yapılacak olan sevkiyatlar durduruldu ve hayvan hareketini önlemek için canlı hayvan pazarları kapatıldı.

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Öte yandan, çok hızlı bulaşma riski olan şap hastalığına tedbir olarak Türkiye’de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

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