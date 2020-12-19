HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sapanca Gölü’nde korkutan görüntü

Sapanca Gölü’nde korkutan görüntü

19.12.2020 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sapanca Gölü’nde korkutan görüntü

Beklenen yağışların gelmemesi sonrasında su seviyesi düşen Sapanca Gölü’nde karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'nının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların düşmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor. Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 16’ya düşmesi sonrasında Kocaeli'nin su ihtiyacı için 13 milyon 467 bin 721 metreküp su çekilen Sapanca Gölünde su seviyesi 32,50 metreden 30,30 metre seviyesine düştü. Göldeki su seviyesinde meydana gelen düşüş kıyı kesimindeki gözle görülür şekilde hissediliyor. Göl kenarında bırakılan tekneler su seviyesinin düşmesi ile birlikte karaya oturarak kuraklığı gözler önüne serdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, göldeki su seviyesinin 2015 yılında da aynı şekilde düştüğünü ifade ettiler.

AW194347_06

'BAZI YERLERDE 20, BAZI YERLERDE 70 METRE SU ÇEKİLMİŞ'

Su seviyesinin düşmesi ile endişe yaşadıklarını söyleyen Ahmet Can isimli vatandaş, “Yaz döneminde yağışların olmamasından kaynaklanıyor. Kış geldi, hala yağış yok. Su sarfiyatının da kuraklıktan dolayı fazla olması bunu etkiliyor. Buradan Yuvacık Barajı’na su takviyesi yapılıyor. Kocaeli’nin belli bir kısmı buradan su alıyor. Sakarya buradan su alıyor. Onun için su seviyesi düşüyor. 2015 yılında da bu şekilde olmuştu. Bundan biraz daha fazla su çekilmişti. Ama yağışlar bol olursa eski göl yerine gelir. Bazı yerlerde 20, bazı yerlerde 70 metre su çekilmiş. Göl büyük, her tarafında bu kadar çekilme su seviyesinin aşağı düşmesi demek. Kayıklar Eylül gibi hepsi suyun içindeydi. Su gittiği için bunlar karada kaldı. Bütün gölün çevresinde sandallar karada kalmış” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Evinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'virüs' açıklamasıEvinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'virüs' açıklaması
15 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!15 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

'Kedi virüs bulaştırıyor' açıklaması, hayvanseverleri tedirgin etti

Evinde kedi besleyenleri tedirgin eden 'virüs' açıklaması

Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

Yer: Antalya... Aralıkta deniz keyfi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü

Ev ev gezip, tek tek tespit ettiler

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.