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Sapık FETÖ firarisi yakalandı

15.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Sapık FETÖ firarisi yakalandı

Yozgat’ta, "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü yakalandı.Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D’nin (37) Bahçeşehir Mahallesi’ndeki evinde bulunduğu bilgisini aldı.

Yozgat’ta, "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan H.D’nin (37) Bahçeşehir Mahallesi’ndeki evinde bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ’ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D’yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sapık FETÖ firarisi yakalandı

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