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  4. Sapık her yerde aranıyor! Plajda çırılçıplak soyunup taciz etti

Sapık her yerde aranıyor! Plajda çırılçıplak soyunup taciz etti

16.06.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son günlerde kamuya açık alanlarda insanların çıplak şekilde dolaşmalarına benzer bir olay bu kez İngiltere'de yaşandı. Ülkenin gündemine oturan olayda plajda bir adam üstündeki bütün kıyafetlerini çıkartarak o sırada kumsalda güneşlenmekte olan bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Polis ekipleri şimdi her yerde plajdaki sapığı arıyor.

Sapık her yerde aranıyor! Plajda çırılçıplak soyunup taciz etti

İngiltere, hafta sonu ülkenin önde gelen plajlarında meydana gelen olayla sarsıldı. İnsanlar Bournemouth kentinde deniz kıyısında güneşlenirken ortaya çıkan bir adam önce tüm kıyafetlerini çıkardı. Bu sırada 50'li yaşlarındaki bir kadın da hayatının şokunu yaşamadan önce güneşin tadını çıkarıyordu.

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KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Çırılçıplak soyunan şahıs, kadını hedef alarak cinsel tacizde bulundu. Ancak kadın kaçmayı başardı ve bölgeden ayrılıp yardım istedi.

Olayın ardından polis, 29 yaşındaki bir adamı cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Sabit bir meskeni olmadığı belirlenen şahıs soruşturma devam ederken serbest bırakıldı.

DEDEKTİF DEVREDE

Dedektif Thomas Norman, olayla ilgili bilgisi olan herkese çağrıda bulundu. Saldırının pazar günü saat 14.10'da gerçekleştiği dile getiren dedektif Norman şöyle konuştu:

"Olayla ilgili soruşturmalarımız devam ediyor ve mağdura destek oluyoruz. Öğrendiğime göre olayın gerçekleştiği sırada bölge o sırada plaja giden insanlarla dolu. Civarda bulunan ve olanlara tanık olan herkesin Dorset Polisi ile irtibata geçmesini rica ediyorum.”

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