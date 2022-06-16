Sapık her yerde aranıyor! Plajda çırılçıplak soyunup taciz etti

İngiltere, hafta sonu ülkenin önde gelen plajlarında meydana gelen olayla sarsıldı. İnsanlar Bournemouth kentinde deniz kıyısında güneşlenirken ortaya çıkan bir adam önce tüm kıyafetlerini çıkardı. Bu sırada 50'li yaşlarındaki bir kadın da hayatının şokunu yaşamadan önce güneşin tadını çıkarıyordu.

KAÇIP YARDIM İSTEDİ

Çırılçıplak soyunan şahıs, kadını hedef alarak cinsel tacizde bulundu. Ancak kadın kaçmayı başardı ve bölgeden ayrılıp yardım istedi.

Olayın ardından polis, 29 yaşındaki bir adamı cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına aldı. Sabit bir meskeni olmadığı belirlenen şahıs soruşturma devam ederken serbest bırakıldı.

DEDEKTİF DEVREDE

Dedektif Thomas Norman, olayla ilgili bilgisi olan herkese çağrıda bulundu. Saldırının pazar günü saat 14.10'da gerçekleştiği dile getiren dedektif Norman şöyle konuştu:

"Olayla ilgili soruşturmalarımız devam ediyor ve mağdura destek oluyoruz. Öğrendiğime göre olayın gerçekleştiği sırada bölge o sırada plaja giden insanlarla dolu. Civarda bulunan ve olanlara tanık olan herkesin Dorset Polisi ile irtibata geçmesini rica ediyorum.”

