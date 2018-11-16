Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Kimliğinin tespit edilmesi için hakkında soruşturma başlatılan İsrafil İ., olaydan 9 gün sonra bu kez sokakta oynayan N.D. (11) ve S.Ç.'nin (10) yanına gitti. İsrafil İ., şeker verme ve oyun oynama bahanesi ile kız çocuklarını evine götürdü. İsrafil İ., evine götürdüğü çocuklardan 1'ine cinsel istismarda bulundu. İsrafil İ.'nin evin kapısını kilitlemeye başladığını fark eden çocuklar, zemin kattaki balkondan inip, kaçmaya başladı. Çocukların bağrışması üzerine mahalleli, İsrafil İ.'yi "Bu evde sapık var" diye kovalamaya başladı. İsrafil İ., kendisini korumak için Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne girince yakayı ele verdi. İsrafil İ.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, İ.A.'yı kaçırmak isteyenin de aynı kişi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İsrafil İ., sevk edildiği adliyede 25 Haziran'da çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ÇOCUKLARA KARŞI EYLEMİM OLMADI'

Eşinden boşanan, 3 çocuk babası İsrafil İ.'nin dün Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına başlandı. 3 çocuğa karşı herhangi bir eylemde bulunmadığını öne süren İsrafil İ., "Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmak istemezdim. Dilim tutulmaktadır. Mağdurlardan İ. ile yan yana yürüdüğümüz doğru. Kendisi o gün bisiklet sürüyordu. Benim çocuğum birkaç gün önce bisikletten düşmüştü. O gözümün önüne geldi. Bu nedenle İ.'yi 'Gel, elini yüzünü yıkayalım' diyerek çeşmeye götürüyordum. N. ve S. ile evime gittim. Olay günü benden tavuk döner almak için para istediler. Ben de yanımda para olmadığı için onlarla birlikte evime gittim. 2'sine karşı da bir eylemim olmadı" diye konuştu.



ÇOCUKLAR VE AİLELERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada hazır bulunan mağdur kız çocuklarının da psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Yaşadıklarını tek tek anlatan çocuklar ve aileleri, İsrafil İ.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın, İ.A. ve S.Ç.'ye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden, N.D.'ye karşı ise 'hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' eylemlerinden cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan İsrafil İ., "Affınıza sığınıyorum, ben suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.