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Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kime denir?

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bazıları için dış görünüş, birisinden etkilenmek için tek başına yeterli değil. Fiziksel özelliklerden önce zekâ ve bilgi birikimi gibi unsurları çekici bulan kişilere sapyoseksüel adı verilir. Bu kişiler, ilişki yaşamak istedikleri kişilerde alışık olunmayan bazı kriterler arar. Peki sapyoseksüel ne demek, sapyoseksüeller hangi kriterlere bakar? İşte detaylar...

Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kime denir?

Son günlerde sapyoseksüel sözcüğünü sık sık duymaya başladık. Birçok kişi sapyoseksüel olduğunu ifade ederek zeki insanlardan hoşlandığını belirtiyor. Hal böyle olunca sapyoseksüel kişiler hakkındaki detaylar merak ediliyor. Onlarla nasıl konuşulması gerektiği ya da onların ortak özellikleri gibi konular merak edilen detayların başına yer alıyor. Bu gibi detayları öğrenmeden önce sapyoseksüel ne demek sorusuna yanıt verelim ve sapyoseksüellerin kişilik özelliklerini incelemeye başlayalım.

Sapyoseksüel Nedir?

Sapyoseksüel ne demek kısaca açıklayalım; cinsel çekim hissedeceği kişilerde kültür seviyesi, mizah anlayışı ya da bunun gibi birtakım özellikler bulunmasını bekleyen kişiler sapyoseksüel olarak adlandırılırlar. Onlar için beden ölçüleri, saç tarzları ya da giyim kuşam gibi belirleyiciler geri planda yer alır. Bazı sapyoseksüeller ise bu gibi belirleyici unsurların tamamen önemsiz olduğunu belirtir. Bu kişiler zekâ ve zekâyla ilgili detaylara ilgi duyarlar.

Sapyoseksüel Kelime Anlamı

Sapyoseksüel kelimesi Latinceden gelir. Düşünen anlamındaki sapiens ile, İngilizcede cinsiyet veya cinsellik anlamında kullanılan seks kelimesinin birleşiminden oluşur. Bu kelime, bazı sözlüklerde sapyofil kelimesiyle de açıklanır.

Sapyoseksüellerin Hoşlandıkları Durumlar

Sapyoseksüel kişilerin tahrik olduğu veya hoşlandığı bazı durumlar var. Zekâ, her ne kadar doğuştan gelen bir özellik olsa da bazı aktiviteler sayesinde kişinin kendini geliştirmesi mümkün. Aşağıda sıraladığımız bazı aktivite veya davranışlar sapyoseksüeller üzerinde hayranlık uyandırıyor.

Bol Bol Kitap Okumak

Kitaplar, bilgiye ulaşmanın en eski ve kıymetli yollarından birisi. Kitap okuyarak; empati yapma, dünyayı anlama ve anlamlandırma gibi pek çok kişisel beceri gelişim gösterir. Sapyoseksüeller bu gibi becerilere sahip entelektüel kişilerden hoşlanır. Okumanın yanında yazma becerisi olan kişilerin de sapyoseksüeller üzerinde iz bırakmaları mümkün.

İyi Bir Mizah Anlayışına Sahip Olmak

İyi bir mizah anlayışı, düşünerek ve zekice yapılmış bir espri ile ortaya çıkar. Sapyoseksüeller bu şekilde zekice yapılmış şakalardan etkilenebilirler. Özellikle sapyoseksüel kadınlar, kendilerini güldürmeyi başaran zeki bir erkeğe ilgi duyabilir.

Sanat Filmleri İzlemek

Sapyoseksüel kişiler, daha çok alışılmışın dışında hobilere sahip olurlar. Söz gelimi gişe filmleri yerine; daha az tanınırlığı olan, insanı düşünmeye iten, sanat temalı festival filmlerini izlemeyi tercih edebilirler. Sapyoseksüel erkek ve kadınlar, izledikleri bir dizi ya da film sonrasında birbirleriyle tartışıp zihinsel fonksiyonlarını çalıştırmaktan haz alırlar.

Strateji ve Zeka Oyunları

Sapyoseksüel birisi, sportif oyunlardan ziyade zeka kullanarak oynanan oyunlardan hoşlanır. Satranç, bu oyunlara örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra bilgisayar üzerinde oynanan strateji oyunları da sapyoseksüeller üzerinde etki bırakır.

Öz Güven Sahibi Olmak

Zeka, sapyoseksüel birisinin etkilenmesi için yeterli bir sebep olmayabilir. Zeki ve kültürlü birisi, kendini açıkça ve cesurca ifade ederek sapyoseksüel kişi üzerinde iz bırakır.

Sapyoseksüel Birisi Kendini Nasıl Belli Eder?

Eğer karşınızdaki kişinin sapyoseksüel olduğunu düşünüyorsanız onun davranışlarını gözlemleyerek gerçeği öğrenebilirsiniz. Sapyoseksüellerin kendilerini ele verdiği durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Zekadan Tahrik Olurlar

Onların zeki insanlar karşısında davranışlarını gözlemleyin. Zekâ gerektiren bir aktivite esnasında heyecanlanan birisi sapyoseksüel olabilir.

Dış Görünüşe Önem Vermezler

Dış görünüş onlar için geri planda yer alır. Karşısındakinin düşüncelerinden önce dış görünümüyle ilgilenen birisinin sapyoseksüel olma ihtimali bir hayli düşük. Sapyoseksüel olduğunu düşündüğünüz kişinin öncelikli olarak dikkat ettiği özelliği tespit edin.

Kendileri de Bilgiye Değer Veren Bir Karakterde Olur

Hepsi olmasa da sapyoseksüellerin çoğu, bilgi birikimi yüksek kişiler. Onların zeki ve sorgulayıcı yönleri, kendileri gibi kişilerden etkilenmelerine sebep oluyor. Onların genellikle rafine zevkleri olur. Bu yönleriyle toplumun geri kalanından kolayca ayırt edilebilirler.

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