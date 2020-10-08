Sapyoseksüel ne demek? Sapyoseksüel kime denir?

Son günlerde sapyoseksüel sözcüğünü sık sık duymaya başladık. Birçok kişi sapyoseksüel olduğunu ifade ederek zeki insanlardan hoşlandığını belirtiyor. Hal böyle olunca sapyoseksüel kişiler hakkındaki detaylar merak ediliyor. Onlarla nasıl konuşulması gerektiği ya da onların ortak özellikleri gibi konular merak edilen detayların başına yer alıyor. Bu gibi detayları öğrenmeden önce sapyoseksüel ne demek sorusuna yanıt verelim ve sapyoseksüellerin kişilik özelliklerini incelemeye başlayalım. Sapyoseksüel Nedir? Sapyoseksüel ne demek kısaca açıklayalım; cinsel çekim hissedeceği kişilerde kültür seviyesi, mizah anlayışı ya da bunun gibi birtakım özellikler bulunmasını bekleyen kişiler sapyoseksüel olarak adlandırılırlar. Onlar için beden ölçüleri, saç tarzları ya da giyim kuşam gibi belirleyiciler geri planda yer alır. Bazı sapyoseksüeller ise bu gibi belirleyici unsurların tamamen önemsiz olduğunu belirtir. Bu kişiler zekâ ve zekâyla ilgili detaylara ilgi duyarlar. Sapyoseksüel Kelime Anlamı Sapyoseksüel kelimesi Latinceden gelir. Düşünen anlamındaki sapiens ile, İngilizcede cinsiyet veya cinsellik anlamında kullanılan seks kelimesinin birleşiminden oluşur. Bu kelime, bazı sözlüklerde sapyofil kelimesiyle de açıklanır.

Sapyoseksüellerin Hoşlandıkları Durumlar Sapyoseksüel kişilerin tahrik olduğu veya hoşlandığı bazı durumlar var. Zekâ, her ne kadar doğuştan gelen bir özellik olsa da bazı aktiviteler sayesinde kişinin kendini geliştirmesi mümkün. Aşağıda sıraladığımız bazı aktivite veya davranışlar sapyoseksüeller üzerinde hayranlık uyandırıyor. Bol Bol Kitap Okumak Kitaplar, bilgiye ulaşmanın en eski ve kıymetli yollarından birisi. Kitap okuyarak; empati yapma, dünyayı anlama ve anlamlandırma gibi pek çok kişisel beceri gelişim gösterir. Sapyoseksüeller bu gibi becerilere sahip entelektüel kişilerden hoşlanır. Okumanın yanında yazma becerisi olan kişilerin de sapyoseksüeller üzerinde iz bırakmaları mümkün. İyi Bir Mizah Anlayışına Sahip Olmak İyi bir mizah anlayışı, düşünerek ve zekice yapılmış bir espri ile ortaya çıkar. Sapyoseksüeller bu şekilde zekice yapılmış şakalardan etkilenebilirler. Özellikle sapyoseksüel kadınlar, kendilerini güldürmeyi başaran zeki bir erkeğe ilgi duyabilir. Sanat Filmleri İzlemek Sapyoseksüel kişiler, daha çok alışılmışın dışında hobilere sahip olurlar. Söz gelimi gişe filmleri yerine; daha az tanınırlığı olan, insanı düşünmeye iten, sanat temalı festival filmlerini izlemeyi tercih edebilirler. Sapyoseksüel erkek ve kadınlar, izledikleri bir dizi ya da film sonrasında birbirleriyle tartışıp zihinsel fonksiyonlarını çalıştırmaktan haz alırlar.