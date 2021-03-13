Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel olan nasıl anlaşılır?

Sapyoseksüel kelime anlamı olarak zeka ve bilgi birikiminden etkilenen kişileri ifade etmektedir. Sapyoseksüel olan kişilerde aşık olmak için öncelikle fiziksel görünüşten çok bilgi birikimi ön plandadır. Bu durumun pek çok belirtisi bulunmaktadır. İşte, Sapyoseksüel anlamı…

SAPYÖSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel olma halinde karşı tarafa cinsel çekim hissetmede, fiziksel özellikten çok zeka, kültür, bilgi birikimi, mizah gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. Kimileri için fiziksel özellikler geri planda kalırken, bazı sapyoseksüel bireylerde giyim kuşam, saç tarzı, göz rengi, beden ölçüleri gibi özelliklerin hiçbir anlamı yoktur.

SAPYOSEKSÜEL KİŞİLER NELERDEN HOŞLANIR?

Zeka

Kültür seviyesi

Mizah anlayışı

Kitap okumak

Özgüven

Zeka oyunlarında başarılı olmak

Sanat anlayışı

SAPYOSEKSÜEL OLMA BELİRTİLERİ NELERDİR?