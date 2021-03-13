HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel olan nasıl anlaşılır?

Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel olan nasıl anlaşılır?

13.03.2021 22:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel olan nasıl anlaşılır?

Zekayı çekici bulma durumuna Sapyoseksüel denilmektedir. Bu kişilerde görülen en yaygın özellik ise fiziksel görünümün ikinci, üçüncü planda yer almasıdır. İşte, son zamanlarda sıklıkla duyulan Sapyoseksüel kelimesinin anlamı ve belirtileri…

Sapyoseksüel kelime anlamı olarak zeka ve bilgi birikiminden etkilenen kişileri ifade etmektedir. Sapyoseksüel olan kişilerde aşık olmak için öncelikle fiziksel görünüşten çok bilgi birikimi ön plandadır. Bu durumun pek çok belirtisi bulunmaktadır. İşte, Sapyoseksüel anlamı…

SAPYÖSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel olma halinde karşı tarafa cinsel çekim hissetmede, fiziksel özellikten çok zeka, kültür, bilgi birikimi, mizah gibi özellikler ön plana çıkmaktadır. Kimileri için fiziksel özellikler geri planda kalırken, bazı sapyoseksüel bireylerde giyim kuşam, saç tarzı, göz rengi, beden ölçüleri gibi özelliklerin hiçbir anlamı yoktur.

SAPYOSEKSÜEL KİŞİLER NELERDEN HOŞLANIR?

  • Zeka
  • Kültür seviyesi
  • Mizah anlayışı
  • Kitap okumak
  • Özgüven
  • Zeka oyunlarında başarılı olmak
  • Sanat anlayışı

SAPYOSEKSÜEL OLMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Zekadan tahrik olma
  • Dış görüntüye önem vermemek
  • Bilgiye değer vermek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Görev başında hayatını kaybetmişti! 19 yıl sonra şehit sayıldıGörev başında hayatını kaybetmişti! 19 yıl sonra şehit sayıldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bini aştı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Alzheimer hastası, 40 yıllık eşini tüfekle öldürüp intihar etti

40 yıllık eşini öldürüp intihar etti

Kalp krizinden ölen korucu, 19 yıl sonra şehit sayıldı

Görev başında hayatını kaybetmişti! 19 yıl sonra şehit sayıldı

Dünyada 13, Türkiye'de ise 4 kişide var! 2 kardeş de burunsuz dünyaya geldi

Dünyada 13, Türkiye'de ise 4 kişide var!

Genç kızı acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Genç kızı acımasızca katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Soygun esnasında sigara molası veren o hırsız yakalandı

Soygun esnasında sigara molası veren o hırsız yakalandı

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki çocuğu taciz etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.