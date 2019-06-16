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Sara Netanyahu suçunu kabul etti, para cezası ile kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

İsrail’de Başbakanlık rezidansında devletin resmi aşçısı bulunmasına rağmen illegal olarak bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti zarara uğratmakla suçlanan Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, duruşmada hata yaptığını kabul etti.

Sara Netanyahu suçunu kabul etti, para cezası ile kurtuldu

İsrail’de Başbakanlık rezidansında devletin resmi aşçısı bulunmasına rağmen illegal olarak bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti zarara uğratmakla suçlanan Başbakan Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, duruşmada hata yaptığını kabul etti. Suçunu kabul ettiği için daha az bir para cezası ile kurtulan Sara Netanyahu hakkındaki dava düştü.
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu ve Başbakanlık rezidansındaki kahya Ezra Saidoff hakkında bir yıl önce güveni kötüye kullanarak rezidansta görevli aşçı bulunmasına rağmen bir catering firmasından yemek ısmarlayarak devleti 100 bin dolar zarara uğratmaktan dava açılmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Sara Netanyahu’nun hata yaptığını kabul eden uzlaşma metnine imza atmasının ardından hakkındaki dolandırıcılık suçlaması düştü. Suçlamanın değişmesiyle Sara Netanyahu’nun 50 bin dolar olan para cezası bugün Kudüs Sulh Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 12 bin 500 dolara düştü.
İsrail Devlet Savcısı Erez Padan “Sanık, değiştirilen suçlamada kendisine yöneltilen suçlamayı itiraf ettiği için herhangi bir duruşmaya gerek duyulmadan sorumluluğu üstüne almayı garanti ediyor” dedi.
Sara Netanyahu’nun avukatı Yossi Cohen ise, Sara Netanyahu’ya karşı eşi Başbakan Binyamin Netanyahu’yu yıpratmak ve hükümeti düşürmek için bir kampanya başlatıldığını savundu. Cohen, “Bu benim tanıdığım bir kimsenin aldığı en yaralayıcı ciddi bir cezadır. Bu bir yıllık çirkin, yanlı, karalayıcı, müvekkilimin kanını akıtan bir iftiradır. Onun bir anne ve eş olduğunu unuttular. Tabii ki kimse Bayan Netanyahu’yu incitmek istemedi. Asıl hedef onun eşini rahatsız etmek ve hükümeti düşürmek” dedi.
Başbakanlık rezidansının eski kahyası Saidoff‘un da bu hafta sonu Sara Netanyahu gibi suçlamayı kabul eden bir anlaşma imzalayarak devlete 2 bin 765 dolar ödeyeceği ve cezanın askıya alınacağı belirtildi.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in olayın uzlaşma teklifi ile çözülmesi taraftarı olduğu kaydedildi. Sara Netanyahu hakkındaki davanın ise Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yöneltilen basında kendi lehine haberler yapılması için yasa dışı hediye ve rüşvet alma suçlamalarından ayrı olduğu belirtildi.

Sara Netanyahu suçunu kabul etti, para cezası ile kurtuldu

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