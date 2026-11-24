Yastık kılıfları düzenli olarak yıkansa bile zamanla yastıkların üzerinde sarı lekeler oluşabiliyor. Özellikle beyaz yastıklarda belirginleşen bu görüntü, temizlik konusunda soru işaretlerine neden oluyor. Sararmaların temelinde gece boyunca kumaşa geçen ter, tükürük ve doğal cilt yağları bulunuyor. Doğru temizlik adımlarıyla yastıkların görünümünü iyileştirmek mümkün.

YASTIKLARDA SARI LEKELER NEDEN OLUŞUYOR?

Yastıklarda görülen sarı lekeler, çoğunlukla günlük kullanım sırasında biriken kalıntılardan kaynaklanıyor. Ter, tükürük, cildin doğal yağları ve saç bakım ürünleri gece boyunca yastık kılıfından geçerek yastığın liflerine ulaşabiliyor.

Zamanla kumaşa tutunan bu kalıntılar, havadaki oksijenle temas ettiğinde oksitlenerek sarı lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yalnızca kısa süreli bir yıkama yapmak, yastığın eski beyaz görünümüne kavuşması için yeterli olmayabiliyor.

SARARAN YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Yastığın etiketinde makinede yıkamaya uygun olduğu belirtiliyorsa aşağıdaki adımlar uygulanabiliyor. Sleep Foundation'ın önerileri doğrultusunda temizlik sırasında şu aşamalara dikkat edilmesi gerekiyor:

Lekelere sıvı deterjan uygulayın: Az miktarda sıvı çamaşır deterjanını doğrudan sararan bölgelere sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin.

Ilık suyla yıkayın: Üreticinin talimatları izin veriyorsa yastığı çamaşır deterjanıyla birlikte hassas programda yıkayın.

Oksijen bazlı ağartıcı kullanın: Yastığın bakım etiketi uygunsa ürünün ambalajındaki talimatlara göre oksijen bazlı ağartıcı ekleyebilirsiniz.

Ek durulama yapın: Deterjan kalıntılarının ve kirin kumaştan uzaklaşmasına yardımcı olmak için ilave durulama programı çalıştırın.

Tamamen kurutun: Kurutma makinesini yalnızca bakım etiketi izin veriyorsa kullanın. Yastığı yeniden kullanmadan önce iç dolgusunun da tamamen kuruduğundan emin olun.

HER YASTIK MAKİNEDE YIKANMAMALI!

Yastık temizliğinde en önemli noktalardan biri, dolgu malzemesini dikkate almak. Özellikle hafızalı köpük (memory foam) yastıkların standart makine programında yıkanması önerilmiyor. Fazla su ve makinenin hareketi, bu malzemenin yapısına zarar verebiliyor.

Bu tür yastıklarda üreticinin bakım talimatları izin veriyorsa lekeli bölgeler nemli bir bez ve hafif sabunla temizlenebiliyor. Yıkama işlemine başlamadan önce mutlaka ürünün etiketindeki talimatların kontrol edilmesi gerekiyor.