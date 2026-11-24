Gün içerisinde defalarca kullanılan çaydanlıkların iç yüzeyinde zamanla beyaz ve sert bir tabaka oluşabiliyor. Özellikle suyun mineral bakımından zengin olduğu bölgelerde daha sık karşılaşılan bu durum, düzenli temizlik yapılmadığında belirgin hale geliyor.

Suyun içerisinde doğal olarak bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri, su ısıtıldığında çökelerek çaydanlığın iç yüzeyinde birikebiliyor. Kireç olarak adlandırılan bu birikintileri temizlemek için ise limon tuzundan yararlanmak mümkün.

LİMON TUZU KİRECİ NASIL ÇÖZÜYOR?

Limon tuzu olarak bilinen sitrik asit, kireç tabakasının temel bileşenlerinden biri olan kalsiyum karbonatla reaksiyona girerek birikintilerin çözülmesini kolaylaştırıyor. Bu sayede çaydanlığın dibindeki sertleşmiş tabakanın metal telle kazınmasına gerek kalmadan temizlenmesi mümkün olabiliyor.

15 DAKİKA BEKLETMENİZ YETERLİ OLABİLİR

Paslanmaz çelik çaydanlığın içerisine kireçli bölgeyi kaplayacak şekilde yaklaşık yarım litre su koyun. Suyu kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. İçerisine 25 gram limon tuzunu yavaşça ilave edin.

Karışımı yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu sırada oluşabilecek kabarcıklar, asidin kireçle etkileşime girmesinden kaynaklanıyor.

Ardından çaydanlığın içerisindeki suyu boşaltın ve bol suyla birkaç kez durulayın. Kalan birikintileri yumuşak bir sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Son olarak çaydanlığa temiz su doldurup bir kez daha kaynatın ve bu suyu dökün. Kireç tabakası tamamen çözülmediyse işlemi tekrarlayabilirsiniz.

TEMİZLİK YAPARKEN BU HATALARA DÜŞMEYİN

Limon tuzunu doğrudan susuz çaydanlığın içerisine dökerek ısıtmayın. Daha etkili sonuç almak için önerilenden fazla limon tuzu kullanmaktan da kaçının.

Limon tuzunu kesinlikle çamaşır suyu veya klor içeren temizlik ürünleriyle karıştırmayın. Bu karışım zehirli gaz açığa çıkmasına neden olabilir.

Ayrıca alüminyum, bakır ve özel kaplamalı çaydanlıklarda asitli temizleyiciler yüzeye zarar verebileceğinden üreticinin temizlik talimatlarını dikkate alın.

KİREÇ OLUŞUMUNU AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Çaydanlığın içerisinde kullanılmayan suyu uzun süre bekletmemek, temizlik işlemini düzenli aralıklarla yapmak ve mineral oranı daha düşük içme suyu tercih etmek kireç birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kireç tabakasının kalınlaşmasını beklemeden temizlik yapmak ise sonraki temizlik işlemlerini daha kolay hale getirir.