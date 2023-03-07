Sararmış ayakkabılarınızı çöpe atmayın! Beyaz ayakkabıları yeni gibi yapıyor

Beyaz ayakkabılar her türlü kombine uyum sağlıyorlar. Bu sebeple spor ayakkabıda en fazla beyaz rengi tercih ediliyor. Ancak beyaz ayakkabının bakımına oldukça özen gösterilse bile zaman içerisinde ayakkabıda sararmalar meydana geliyor. Ayakkabı boyaları bu sorunu çözse de kötü görünümlere sebep olabiliyor.

TikTok'ta bir hesap sararmış ayakkabılarınızı 10 saniyede beyazlatmanın yolunu paylaştı. Tabanı sararan ayakkabıları beyazlatmak için ihtiyacınız olan temel malzemenin her markette bulabileceğiniz oksidasyon kremi olduğu söyleniyor.

Ayakkabının sararmış kısmına sürülen oksidasyon kreminin üzerini streçleyerek ayakkabıyı güneşin altına koyuyor.

Güneşte bekleyen ayakkabı oksidasyon kremiyle birlikte eski beyaz haline dönüyor. Streç film çıkartıldıktan sonra ayakkabıyı temiz bir bezle silmek gerekiyor.



