Sararmış telefon kılıfını 5 dakikada eski haline çeviriyor! Yenisini almaya gerek kalmayacak

Telefon kılıfları, hem telefonlarımızı koruyan hem de tarzımızı yansıtan aksesuarlardır. Zaman içinde sararan kılıflar estetik görüntüyü bozabilir. Sararmış bir telefon kılıfını eski haline getirmek ve yeni bir kılıfa para harcamaktan kaçınmak mümkün. Bu basit ve hızlı yöntemlerle telefon kılıfınızı 5 dakikada eski haline getirebilirsiniz. Sararan telefon kılıflarını canlandırmak için pratik yöntem arayışında iseniz bu telefon kılıfı parlatma karışımı tam size göre.

SARARMIŞ TELEFON KILIFINI PASPARLAK YAPIYOR

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım su bardağı beyaz sirke

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Öncelikle sararmış telefon kılıfını ıslatın. Daha sonra üzerine yeterli miktarsa karbonatı dökerek iyice ovun. Ovaladığınız telefon kılıfını su dolu bir kaba koyun. Suyun içerisine beyaz sirke ekleyin. 10 dakika kadar beklettikten sonra temiz suyla yıkayın ve kurulayın.



