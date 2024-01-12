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    4. Sararmış telefon kılıfını 5 dakikada eski haline çeviriyor! Yenisini almaya gerek kalmayacak

    Sararmış telefon kılıfını 5 dakikada eski haline çeviriyor! Yenisini almaya gerek kalmayacak

    12.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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    Telefon kılıfları, cihazlarımızı çizilmelerden ve darbelerden korumak için kullanılan önemli aksesuarlardır. Zamanla sararan telefon kılıfları için temizleme yöntemleri araştırılıyor. Bu karışım ile sararan telefon kılıfınızı sadece 5 dakikada eski haline döndürebilir ve yeni bir kılıf almaktan kurtulabilirsiniz.

    Telefon kılıfları, hem telefonlarımızı koruyan hem de tarzımızı yansıtan aksesuarlardır. Zaman içinde sararan kılıflar estetik görüntüyü bozabilir. Sararmış bir telefon kılıfını eski haline getirmek ve yeni bir kılıfa para harcamaktan kaçınmak mümkün. Bu basit ve hızlı yöntemlerle telefon kılıfınızı 5 dakikada eski haline getirebilirsiniz. Sararan telefon kılıflarını canlandırmak için pratik yöntem arayışında iseniz bu telefon kılıfı parlatma karışımı tam size göre.

    SARARMIŞ TELEFON KILIFINI PASPARLAK YAPIYOR

    MALZEMELER:
    1 yemek kaşığı karbonat
    Yarım su bardağı beyaz sirke

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    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
    Öncelikle sararmış telefon kılıfını ıslatın. Daha sonra üzerine yeterli miktarsa karbonatı dökerek iyice ovun. Ovaladığınız telefon kılıfını su dolu bir kaba koyun. Suyun içerisine beyaz sirke ekleyin. 10 dakika kadar beklettikten sonra temiz suyla yıkayın ve kurulayın.

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    Anahtar Kelimeler:
    kılıf estetik
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