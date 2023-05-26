Sararmış yastık kılıfını kar beyazına döndürüyor! Ter lekelerini anında çıkaran karışım

Yıkanmamış bir yastık ölü deri hücreleri, ter, bakteri, toz akarları ve hatta küfle dolu olabilir. Tüm bu etkenler yastık kılıflarının sararmasına neden olabiliyor. Sararmış yastık kılıfları nasıl beyazlatılır merak ediyorsanız bunun için çamaşır suyu gibi güçlü kimyasal ürünler kullanmanıza gerek yok. Evde bulunan temel malzemelerle sararmış yastık kılıflarını bembeyaz yapabilirsiniz.

Uzun bir çalışma gününden sonra yorgun bir şekilde eve geldiğinizde tertemiz yatağa uzanmak istiyorsanız lekeli yastıklara dur demeniz gerekiyor. Bir kişi, Bayan Hinch Temizlik İpuçları sayfasını ziyaret ederek yastıktaki sarı lekeleri çıkarmasına ve yastıklarını beyazlatmasına yardımcı olacak tavsiyeyi istedi. Lisa Harlin, "Lütfen bana yastıklarımdan sarı ter lekelerini nasıl çıkaracağımı ve onları beyazlatacağımı söyler misiniz?" dedi.

SARI LEKELERİ ÇIKARAN ETKİLİ KARIŞIM

Birçok grup üyesi, lekeleri çıkarmak ve yastıkları beyazlatmak için bulaşık makinesi tableti ve beyaz sirke kullanılmasını önerdi.

Jean Taylor şunları söyledi: "Onları bulaşık makinesi tableti ve sade beyaz sirke ile birlikte makineye koyun. Herhangi bir marka iş görür. Bakterileri öldürmek için 60 derecede yıkamanız gerekir.”

Tanya Shambrook, "Kesinlikle beyaz sirke ve bulaşık makinesi tabletiyle sıcak yıkama. Bu yöntem yastıkların tekrar beyaz ve kokusuz olması için gereklidir. Ancak gelecekte bunu önlemek için yastık koruyucuları alın, dürüst olmak gerekirse, onlar bir nimettir." dedi.



