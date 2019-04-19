Saraybosna ve Üsküp'te Berat Kandili

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Ramazanın habercisi kabul edilen Berat Kandili, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’da Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde akşam namazının ardından program düzenlendi.

Tarihi camiye akın eden vatandaşlar, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Berat Kandili nedeniyle, ülkedeki Müslümanlar tarafından Mustafa Paşa Camisi'nde akşam namazına müteakiben etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğiyle düzenlenen programa Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’den ve ülkenin farklı şehirlerinden hafız ve sanatçılar ilahiler seslendirdi, Kuran-ı Kerim okudu.

Program sonunda günün önemine binaen vaaz verildi, dua edildi.

Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çeşitli programlar düzenlenirken, diğer Balkan ülkeleri Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar da geceyi ibadet ve dualarla geçirdi.



