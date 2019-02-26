HABER

Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Atagün, bugün öğlen Tepeköy Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Atagün, bugün öğlen Tepeköy Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Atagün'ün ailesi ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Atagün'ün askerlerin omzunda taşınan tabutu, Tepeköy Mezarlığı'na götürüldü. Atagün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hasan ARSLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Gelibolu'da 3 liseli, tost yedikten sonra rahatsızlandıGelibolu'da 3 liseli, tost yedikten sonra rahatsızlandı
AB-Türkiye Anadolu arkeoloji ve kültürel miras enstitüsü projesi başlatıldıAB-Türkiye Anadolu arkeoloji ve kültürel miras enstitüsü projesi başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.