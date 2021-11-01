HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Sarı Kod’ uyarısı da durduramadı! Antalya'da dedektörünü alan sahile koştu

‘Sarı Kod’ uyarısı da durduramadı! Antalya'da dedektörünü alan sahile koştu

01.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Meteorolojinin ‘sarı’ kod uyarısının ardından dün akşam başlayan yağış, bugün de etkisini sürdürürken, her yağmurun ardından soluğu dünyaca ünlü sahilde alan define avcıları, ellerinde dedektörlerle madeni para, altın, gümüş aradı.

‘Sarı Kod’ uyarısı da durduramadı! Antalya'da dedektörünü alan sahile koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bu sabah da etkisini sürdürdü. Yayaları ve sürücüleri olumsuz etkileyen yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini düşürdü. Henüz 24 saat öncesi denize girenlerin olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağış sonrası boşaldı. Dev dalgaların dövdüğü sahil beyaza bürünürken, her yağış ve fırtınanın ardından sahile gelen define avcıları, bu geleneklerini bozmadı. Ellerinde dedektörle dalgaların vurduğu kumsalda altın, gümüş ve madeni para aradı.

"ALTIN BULMAK İÇİN BÜYÜK ŞANS GEREKİR"

Hobi olarak değerli eşya aradığını belirten Ahmet Karatekeli, “Hem spor olsun hem de devlete katkımız olsun diye madeni para arıyorum. Sonuçta çıkan paralar denizde her şekilde eriyor. Kentsel dönüşüm olarak düşünün. Ben de bunları katkı olsun diye topluyorum. Sokak hayvanlarını besliyorum. Altın falan bulmak için büyük bir şans gerekir. Bugün bozuk para, kaşık, kurşun çıktı” dedi.

Dedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyorDedektörle altın arayan dalgıç: Deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor

Öte yandan meteoroloji verilerine göre yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Pandemide 3 kat azaldı! Alarm veriyorPandemide 3 kat azaldı! Alarm veriyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken iddia: Birinci ağızdan duydum

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken iddia: Birinci ağızdan duydum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.