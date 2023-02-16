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Sarı yastık lekelerini bembeyaz yapıyor! Yastıklarınızı mis gibi kokutacak doğal çözümler

16.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yastık kılıfları ter ve saç yağı gibi nedenlerden dolayı sararabiliyor. Sararmış yastık kılıfları hem istenmeyen görünümlere hem de kötü kokulara neden oluyor. Evde yapılacak basit uygulamalar ile sarı yastık kılıflarına veda edebilirsiniz. Yastıklarınızın tertemiz olması ve mis gibi kokmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok kolay...

Sarı yastık lekelerini bembeyaz yapıyor! Yastıklarınızı mis gibi kokutacak doğal çözümler

Uyku en temel ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Tüm gün boyunca yorulan vücudumuzu dinlendirmek için huzurlu bir uykuya ihtiyacımız oluyor. Ancak yastık kılıfından gelen kötü kokular uykumuzun ve rahatlığımızın zarar görmesine neden olabiliyor. Yastıklarda bulunan sarı lekeleri ve kötü kokuları bir türlü çıkaramıyorum diyorsanız uzmanların önerilerini deneyebilirsiniz.

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Uyku uzmanı Martin şunları söyledi: "Ortalama bir insan hayatının üçte birini yatakta geçirdiğinden, yastığınız doğal olarak bakteri, ölü cilt hücreleri ve toza ev sahipliği yapar. Bunların hepsi sivilcelenmelere ve daha fazlasına neden olabilir. Bu nedenle, yastıklarınızı her üç ayda bir çamaşır makinesinde yıkamalısınız, ancak hangi yıkamanın onlara en uygun olduğunu görmek için yıkama etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun."

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Uzman şunları söyledi: "Yıkarken, hafif bir deterjan kullandığınızdan emin olun ve küf oluşumunu önlemek, mümkün olduğunca fazla nemden kurtulmak için sonuna ekstra bir sıkma döngüsü ekleyin.

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT MUCİZEVİ SONUÇLAR YARATIR

Altı ay arasında, iki harika ucuz ürün olan beyaz sirke ve kabartma tozu kullanarak yastıkları taze tutmak önemlidir. Uyku uzmanı şöyle açıkladı: "Sirkedeki asitlik, toz akarlarına karşı mükemmel bir caydırıcı görevi görür. Biraz su ve seçtiğiniz bir esansiyel yağdan birkaç damla karıştırarak yastığınızın taze kokmasını sağlayabilirsiniz.

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SİRKE ALERJENLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYABİLİR

Sirke toz akarlarını uzaklaştırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda birçok uyuyanın tepki gösterdiği alerjenlerden sorumlu olan dışkılarındaki proteinleri de parçalar.
“Damıtılmış beyaz sirke en iyisidir ve solüsyon tüm yastığın üzerine dökülmek yerine püskürtülmelidir. Yatağınızı bikarbonatlı gazozla nasıl temizleyeceğinize dair internette tüyolar görmüş olabilirsiniz. İnternette kendine yer bulsa da, bu ipucu onlarca yıldır son kullanma tarihi biraz geçmiş kokan şilteleri tazelemek için kullanılıyor.

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İşin püf noktası, yastığınıza karbonat serpip birkaç saat bekletmek. Bikarbonat soda inanılmaz derecede emicidir ve ter kalıntılarını ve buna bağlı kokuları emer. Birkaç saat sonra yatağınızı elektrik süpürgesiyle temizleyin.”

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