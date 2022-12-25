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  4. Sarıgül anlattı, herkes merakla dinledi! "Yemeğini yedim, adam marka oldu" diyerek bahsettiği kişiyi açıkladı: 60 milyon takipçisi var, dünyada en çok tanınan Türklerden

Sarıgül anlattı, herkes merakla dinledi! "Yemeğini yedim, adam marka oldu" diyerek bahsettiği kişiyi açıkladı: 60 milyon takipçisi var, dünyada en çok tanınan Türklerden

25.12.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bir anısını anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Belediye başkanı olduğu dönemde yanına kendini "kasap ustası" olarak tanıtan birinin geldiğini söyleyen Sarıgül, ustanın kendisinden "tek isteğinin" kasap dükkanında yemek yemesi olduğunu ifade etti. "Yemeği yedim, gazetecileri oraya çağırdım. Ondan sonra adam marka oldu" diyen Sarıgül, bahsettiği kişiyi "60 milyon takipçisi var ve dünyada en çok tanınan bir Türk" sözleriyle açıkladı.

Sarıgül anlattı, herkes merakla dinledi! "Yemeğini yedim, adam marka oldu" diyerek bahsettiği kişiyi açıkladı: 60 milyon takipçisi var, dünyada en çok tanınan Türklerden

Sarıgül'ün anısını anlatırken çevredekilerin merak içinde dinlediği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu. TDP lideri Sarıgül, son günlerde adı Katar'daki Dünya Kupasında sahaya girip dikkat çeken davranışlarda bulunan ve kupaya dokunması nedeniyle inceleme başlatılan Nusret'le yaşadığı anıyı anlattı.

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Bir çocuk bana geldi, belediyeye. Dedi ki 'Başkanım, ben senin hemşehrinim, geldim.' 'Nerelisin' dedim, 'Erzurumluyum. Bana yardımcı ol başkanım' dedi. Dedim ki 'Sen ne istiyorsun, ne yapayım?'

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"BAŞKANIM KASAP DÜKKANIM VAR, SENDEN TEK İSTEĞİM GELİP YEMEK YEMEN"

Sarıgül bunun üzerine aldığı yanıtı şöyle anlattı:

"Başkanım, benim bir kasap dükkanım var. Orada dört tane masam var. Senden tek isteğim, gel orada bir yemek ye. Ben iyi bir ustayım, kasap ustasıyım."

"Yarın geleceğim" dediğini söyleyen Sarıgül, karşılığında "Başkanım, yarın olmaz. Ben senin hemşehrinim, sana gelmişim. Bugün gel, yarın gelmezsin başkanım" yanıtını aldığını anlattı.

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"YEMEĞİ YEDİM, ONDAN SONRA ADAM MARKA OLDU"

Sarıgül şöyle devam etti:

"'Peki. Laf bu laf. Gidelim' dedim. Ondan sonra gittim. Yemeği yedim. Gazetecileri oraya çağırdım. Ondan sonra adam marka oldu."

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"60 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR, DÜNYADA EN ÇOK TANINAN BİR TÜRK"

Hitap ettiği kişiye "Bu adam kim biliyor musun" diye soran Sarıgül, "Nusret işte, Nusret! Şu anda 60 milyon takipçisi var ve dünyada en çok tanınan bir Türk" dedi.

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