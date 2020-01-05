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  4. Sarıkamış şehitleri Düzce'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Düzce'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Sarıkamış şehitleri Düzce'de anıldı

Düzce'de Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Şehitlik Camisi'nde sabah namazıyla başlayan program, şehitlikte devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 105 yıl önce 90 bin şehit verildiğini anımsattı.

Vali Dağlı, "15 gün boyunca karlar üzerinde gitmek suretiyle varmak istedikleri yere ulaşamadılar. Canlarıyla bu vatana olan borçlarını ödediler. Bu durum 105 yıl önceydi. Şu anda bakıyoruz, yine aynı olayları, aynı ateş çemberini, aynı düşmanları çevremizde görüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin kahramanın aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlikteki mezarlara karanfil bırakıldı. Etkinlik, programa katılanlara çorba ikramı edilmesiyle son buldu.

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Düzce Sarıkamış şehitlik

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