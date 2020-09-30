HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sarıkamış'ta vatandaşa el sallayan ayı gülümsetti

Sarıkamış'ta vatandaşa el sallayan ayı gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta sokaklarda dolaşan ayılardan birisi kendisini izleyen vatandaşa el salladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, ilçe merkezine iniyor. Hemen hemen her akşam Sarıkamış’ta ayılarla birlikte yaşayan vatandaşlar zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor.

Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisi izleyen vatandaşa el salladı. Ayı daha sonra gözden kayboldu. Ayının vatandaşa el sallaması güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Kum zambağı ticareti neden yasak?Kum zambağı ticareti neden yasak?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Yılın transferi! Talisca geri dönüyor!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Ziyaretçilere küfür eden papağanlar hayvanat bahçesinden kaldırıldı
Küfür eden papağanlar hayvanat bahçesinden kaldırıldı!
İstanbul'da yağmur sularına atlayan kişi gülümsetti
İlginç anlar böyle görüntülendi
Resimde ne görüyorsunuz? Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kamyonete tutunan patenci kızların tepkisi şaşırttı: Ağabey çekme annem kızıyor
Kızların tepkisi şaşırttı: Ağabey çekme...
Yeni bilimsel araştırmaya göre evlilik fazla kilolardan kurtarıyor
Evlilik fazla kilolardan kurtarıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.