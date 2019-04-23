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Sarıkamış'ta aç kalan ayı yavrusu ilçeye indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Sarıkamış'ta aç kalan ayı yavrusu ilçeye indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğada aç kalan ayı yavrusu ilçeye indi.

İlçeye yakın bölgelerde yaşayan ve dünyada tek göç edebilen bozayılardan olan yavru, ilçede etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanınca İnönü Mahallesi'ne geldi.

Askeri alanda yer alan kullanılmayan binaların önünde yiyecek arayan bozayıyı görenler, ayı yavrusunun karnını doyurması için bölgeye ekmek bıraktı.

Ayı yavrusu, karnını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana gitti.

Bazı vatandaşların da ayı yavrusuyla öz çekim yapması da dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
bozayı Kars

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